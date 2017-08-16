Один из 99 суперкаров Aston Martin Vanquish Zagato сфотографировали в Лондоне

На лондонских улицах сфотографировали премиальный суперкар Aston Martin Vanquish Zagato. Автор снимков выразил мысль, что не часто можно встретить такой редкий и дорогой автомобиль просто припаркованным.

При просмотре обнародованных журналистами фото можно сделать вывод, что запечатленный суперкар Aston Martin Vanquish Zagato является кабриолетом. Авто оснастили карбоновыми аэродинамическими компонентами и красно-черным салоном, оббитым кожей. Собственники таких суперкаров почти никогда не бросают их без при смотра просто на улице.

Aston Martin Vanquish Zagato продемонстрировали в 2016 году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Там же было сказано, что издание суперкара будет ограничено 99 экземплярами. Коллекционеры со всего земного шара мгновенно купили все автомобили.

Сообщается, что один коллекционер из Швейцарии недавно начал процесс продажи своего Aston Martin Vanquish Zagato по цене 1 500 000 долларов. Под капот новинка получила 12-цилиндровый атмосферный агрегат с производительностью в 592 л.с.