В Волгограде пройдут гонки на внедорожниках

7 января наступившего года в северной части Волгограда в Тракторозаводском районе будет организован марафон на внедорожниках. Гонки пройдут на территории бывшего байк-шоу и начнутся с 11 часов утра.

Из информации, обнародованной местными новостными агентствами исходит, что организаторы фестиваля организовали особые площадки, где гости мероприятия могут пожарить шашлыки на мангале или выпить горячего чая или кофе. Программа мероприятия предусматривает соревнования, где владельцы полноприводных авто смогут испытать себя и свое авто на особой трассе для триала.

Дети и взрослые могут принять участие в стрелковых соревнованиях из пневматического оружия по итогам которого победителям вручат призы. Вход на мероприятие платный, и сумма взимается с автомобиля. Гостей ожидает музыкально-развлекательная программа под руководством известного диск-жокея.