KIA Rio 2018 получит новый дизайн и технические параметры

В 2018 году инженеры корейской автомобилестроительной компании KIA собираются улучшить оформление и технические параметры своего хита KIA Rio. Несмотря на это, автомобиль не покинет сегмент бюджетных моделей.

KIA Rio на протяжении несколько лет числится в РФ на лидирующих позициях. Официальной информации о новинке нет. Сообщается, что новый KIA Rio увеличился в размерах. Его предполагаемая стоимость достигнет 15 000 долларов. Салон обновленного KIA Rio по слухам будет расширен и немного изменен. В интерьере авто появятся плавные очертания и дорогие отделочные материалы.

Базовая версия нового KIA Rio получит механическую трансмиссию. На рынок авто выпустят в кузовах хэтчбэк и седан, также конструкторы хотят обновить силовой агрегат популярного автомобиля. За доплату машину снабдят система активной безопасности.