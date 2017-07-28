В сети обнародовали рендеры вседорожного Ford Focus

Американский автопроизводитель Ford планирует разработать вседорожную модификацию Ford Focus. В сеть уже утекли рендерные изображения автомобиля, готовящегося к выпуску.

Как сообщают в пресс-центре Ford, на авторынок может выйти премиальная версия Ford Focus Vignale. Кроме того, для автолюбителей представят кроссовую модификацию Ford Focus Active. Новинка получит неокрашенные пластиковые накладки, пороги и расширители колесных арок. Также следует выделить увеличенный клиренс и дополнительное пространство в багажном отсеке. Автомобиль оснастят переднеприводным механизмом.

Новый Ford Focus прибавит в размерах. В моторном отсеке новинки разместятся бензиновые и дизельные турбоагрегаты. Официальный дебют машины пройдет в январе или феврале 2018 года. Топовый вариант исполнения модели выйдет только в 2019 году.