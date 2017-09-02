Garmin случайно показало салон новых Volvo S60 или Volvo V60

Компания Garmin, которая знаменита разработкой навигационных систем, при рекламе одной из своих медиасистем на выставке CRS-2018, случайно показала оформление салона Volvo S60 или Volvo V60, которые должны выйти в 2020 году. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

На обнародованном видеоролике продемонстрированы некоторые приемлемые для интерьера Volvo черты интерьера. В их число можно отнести центральный тачскрин, стек и селектор сигнальных передач, руль и аппаратную панель. Невзирая на то, что лого авто не удалось рассмотреть, специалисты утверждают, что в ролике засветилась модель Volvo S60 или Volvo V60.

Такая информация возбудила интерес у многих автомобилистов. «Умные» циферблаты с сенсорным управлением и переключателями расположены рядом с блоком, выводящим данным о погоде. Там же расположили и карту с выбранным маршрутом следования. В ролике в машине предусмотрено беспроводное соединение с мобильным гаджетом. Также система оборудовано службой Amazon Alexa.

Сообщается, что Volvo S60 и Volvo V60 представят только в 2019 году, а на рынок они выйдут в 2020 году. Это первые авто, которые будут построены на новом предприятии Ridgeville в Южной Каролине, которое заработает в 3-м квартале наступившего года.