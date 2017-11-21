Эксперты провели тест-драйв LADA Vesta Rally Sprint

Российский седан LADA Vesta Rally Sprint прошел свой первый тест-драйв. Как сообщают специалисты, автомобиль имеет высокую проходимость, которой добились за счет адаптивной подвески и специальных шин для езды по неровным поверхностям.

Спортивная версия седана LADA Vesta впервые была показана на фестивале «Серебряная Ладья». В пресс-центре «АвтоВАЗ» подчеркнули, что такая машина идеально подойдет для марафонов на пересеченной местности. Машину снабдили независимой подвеской и комплектом защиты, выполненным из пластика.

В подкапотном пространстве LADA Vesta Rally Sprint разместился 1,7-литровый двигатель с отдачей 144 лошадиные силы. В «АвтоВАЗ» заявили, что пока не собираются осуществлять серийную сборку авто, а представили его только как несколько концептов. Отмечается, что машину создавали не в сотрудничестве с «АвтоВАЗ», а предназначалась она для тех, кто в восторге от автоспорта.