Автомобиль Volvo Дэвида Боуи продан за рекордную сумму

Автомобиль легендарного британского рок-исполнителя Дэвида Боуи Volvo 262C продали на акционе в Швейцарии за 216 000 долларов. Отмечается, что это рекордная сумма за такую модель.

Об этом сообщают журналисты профильных изданий. Стартовая цена лота, заявленная продавцом, составила 66 600-76 900 долларов. Этот факт дал право экспертам назвать стоимость модели рекордной. Автомобиль, обладателем которого был рок-музыкант, увидел свет в 1981 году и стал последним в собственном модельном ряду. Боуи использовал его до 1998 года, а его пробег достиг всего 53 000 км, что сказалось на цене представленного лота.

За дизайн авто отвечали специалисты из Швеции, а вот сборкой авто вручную занимались конструкторы из итальянской фирмы Bertone. Салон может похвастаться кожаными креслами, электрическими подъемниками стекол и Hi-Fi.