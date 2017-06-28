Volkswagen назвал цены на семиместный кроссовер Tiguan AllSpace

На рынке Великобритании стартовали продажи нового 7-местного среднеразмерного кроссовера Volkswagen Tiguan AllSpace. За него местные автолюбители выложат из своего кармана 29 370 фунтов стерлингов.

Перед этим состоялся дебют новинки в Германии. Там она обошлась в 29 975 евро. Весной в продаже ожидают пакет дополнений R-Line для авто, но пока его цена держится в секрете. Новый кроссовер построен на одной платформе с чешским Skoda Kodiaq. Немецкий кроссовер предназначен для тех, кто желает получить большее от машин подобного класса.

Кузов 7-местного Volkswagen Tiguan AllSpace удлинился на 215 мм. Для того, чтобы встроить еще ряд сидений, инженерам бренда пришлось сократить место в багажном отделении, объем которого отныне равен 230 л.

В Британии новинка под капот получила 1,4-литровый турбированный агрегат семейства TSI с производительностью 150 «лошадок». Он функционирует в тандеме с 6-скоростной МКПП. За модификацию авто с 2-литровым дизелем и аналогичной отдачей придется выложить 31 550 фунтов стерлингов.