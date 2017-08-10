Toyota показала заднюю оптику нового седана Avalon

Японская автомобилестроительная компания Toyota показала задние фонари нового седана Avalon на тизере. Автомобиль разработали на совершенно новой архитектуре.

В интернете обнародовали фотографии, на которых можно рассмотреть заднюю оптику нового Toyota Avalon. Новинку публично представят в Детройте 15 января 2018 года. Шасси, на котором создан автомобиль, увеличило его в ширину и длину, но его вес снизился. Под капотом нового Toyota Avalon разместился 4-цилиндровый агрегат объемом 2,5 литра и 6-цилиндровый 3,5-литровый двигатель. Они функционируют в тандеме с вариатором и 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Не исключается выход и гибридного варианта исполнения седана. Силовая установка будет состоять из 2,5-литрового агрегата и электродвигателя. Совокупная отдача гибрида достигнет 210 лошадиных сил.