Пикап Mercedes-Benz X-Class подготовили для кемпинга

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz презентовала особую версию пикапа Mercedes-Benz X-Class, предназначенную для фанатов кемпинга. В постройке новинки участвовали инженеры фирмы Tischer, которые занимаются созданием машин, рассчитанных на дальние поездки на природу.

Для пикапа создали специальный жилой модуль со спальней, размеры которой составили 1,5 м в длину и 2,0 метра в высоту. Кроме кровати внутри имеются три сиденья, которые превращаются в дополнительное спальное место, если для этого возникла необходимость. Еще авто оборудовано кухонной зоной с газовой плитой, душевой кабинкой и выдвижным туалетом.

Также Mercedes-Benz представила еще одну версию, созданную в сотрудничестве с разработчиками компании VanEssa. Кузов пикапа получил выдвижной модуль массой 250 кг с раскладной кухней, в которой имеется раковина, холодильник, дополнительные отделения для пищи и хранения посуды. Новинки дебютируют в январе на фестивале Caravan, Motor, Touristik в городе Штутгарте.