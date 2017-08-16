Ижевский автозавод за 11 месяцев 2017 года выпустил 107 411 машин

Ижевский автозавод в течение 11 месяцев минувшего года выпустил 107 411 машин. Таким образом отечественный машиностроительный гигант увеличил свое производство на 21% в годовом сравнении.

Министерство промышленности и торговли Удмуртии уточнило, что за январь-ноябрь 2016 года с конвейера Ижевского автозавода сошло 96 000 машин. Сейчас предприятие ежечасно может выпускать по 30 транспортных средств.

На Ижевском автозаводе продолжается производство лифтбека LADA Granta, являющегося одним из самых продаваемых автомобилей на российском рынке. При этом в скором будущем модель отправится на конвейер в Тольятти, а ее место займет LADA Vesta.

В начале минувшей осени в Ижевске стартовала сборка товарных универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Также минувший год ознаменовался для предприятия выпуском пятимиллионной машины. Сейчас завод выпускает только самые продаваемые модели в России.