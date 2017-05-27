В Воронеже елка на крыше машины повеселила горожан

В Воронеже один из местных автолюбителей повеселил местных жителей, подняв им и без того праздничное настроение. Предметом обсуждений в сети стал автомобиль с елкой на крыше.

Сообщается, что недавно в Воронеже засняли авто с елкой, расположенной на крыше средства передвижения. Автомобилист установил елку на крышу и даже празднично нарядил ее. Такое новшество вызвало восторг у местных жителей. Один из граждан высказал предположение, что новогоднее дерево может так и остаться на крыше, и пустить корни, что рассмешило иных членов интернет-сообщества.

Другие пользователи акцентировали внимание помимо наряженной елки на множество наклеек на машине. Такое количество считается признаком «колхоза». Пока держится в секрете тот факт, ездил ли водитель на авто с елкой либо же дерево там находилось только во время парковки.