Представлен 200-сильный KIA Soul 2018 с АКПП

Южнокорейские машиностроители продолжают доработку компактного кроссовера KIA Soul 2018 модельного года. Накануне была представлена версия автомобиля с 200-сильным двигателем и АКПП.

Речь идет о кроссовере KIA Soul 2018, получившем двигатель, производительность которого составляет 201 лошадиную силу. Агрегат комплектуется семидиапазонной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением.

Высокопроизводительный KIA Soul 2018 с АКПП будет продаваться по цене от 22 800 долларов. При этом производитель пока не дает полной информации о техническом оснащении автомобиля. По некоторым данным, он получил кожаный салон, USB-порты с подсветкой, информационно-развлекательный комплекс с восьмидюймовым тачскрином, адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения.