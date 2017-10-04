Эксперты протестировали новый Land Rover Range Rover Supercharged

Журналисты британских автомобильных порталов провели независимый тест-драйв нового производительного кроссовера Land Rover Range Rover Supercharged. Эксперты отметили, что новинка способна составить серьёзную конкуренцию немецким моделям от премиальных брендов Mercedes-Benz и BMW.

Новый Land Rover Range Rover Supercharged 2017 модельного года в базовом варианте исполнения имеет под капотом производительный бензиновый мотор V8, который способен удивить как на бездорожье, так и на трассе. Новинка имеет заднюю многорычажную подвеску, а также адаптивную систему векторизации крутящего момента.

Самый «доступный» вариант исполнения Land Rover Range Rover Supercharged 2017 имеет кожаную отделку сидений и рулевого колеса, а мультимедийная система InControl Touch Pro обзавелась поддержкой приложений Apple CarPlay и Android Auto, а также увеличенным сенсорным дисплеем.

В качестве опции покупатели нового Land Rover Range Rover Supercharged 2017 смогут заказать пакет современных систем безопасности, который включает в себя круиз-контроль, мониторинг слепых зон, систему слежения за дорожными знаками и многое другое. Стоимость модели составляет не менее 110 000 долларов.