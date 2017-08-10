Toyota привезет на выставку CES беспилотник нового поколения

Японский машиностроительный гигант Toyota в глобальной сети представил автопилот нового поколения и готовит беспилотник с данной технологией к презентации. Дебют машины состоится через несколько дней на выставке потребительской электроники CES, которая пройдет в Лас-Вегасе.

Японцы решили в качестве платформы для демонстрации своего нового автопилота использовать премиальный седан Lexus LS 600hL предыдущего поколения. Машину превратили в беспилотник за счет модернизированного оптического дальномера LiDAR, эффективность которого увеличили до 200 метров. В непогоду и ночью машина сможет ориентироваться в пространстве за счет специальных фотоэлектрических сенсоров.

Еще одной важной доработкой автопилота Toyota стали короткодиапазонные сенсоры. Эти устройства делают беспилотник способным распознавать небольшие объекты, находящиеся на коротких дистанциях от него. К примеру, система сможет замечать детей, животных и посторонние предметы вблизи автомобиля.

Чтобы установить новый автопилот на седан Lexus LS 600hL, систему поместили в корпус обтекаемой формы. Это позволило сохранить презентабельный внешний вид машины и ее аэродинамику.

Японский автогигант Toyota ранее информировал, что в Мичигане ведется строительство специального полигона. На нем производитель намерен испытывать свои новинки, оборудованные автопилотом.