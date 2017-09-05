Представлен особый хэтчбек Citroen C3 в версии Elle

Французский машиностроительный альянс PSA Group сообщил о начале сбора в Британии предзаказов на новый небольшой хэтчбэк Citroen C3 в спецверсии Elle. За лимитированный автомобиль с множеством розовых мотивов автолюбители выложат 15 595 фунтов стерлингов.

В соответствии с информацией, обнародованной обозревателями американского издания Carscoops, новый Citroen C3 Elle для британского авторынка предлагается только в белом цвете кузова Polar White с двухцветным окрасом верха. Корпуса боковых зеркал отделаны в черном, а окантовка противотуманок исполнена в оттенке Cherry Pink. Еще модель снабдили 17-дюймовыми дисками колес.

В интерьере новинки тоже можно выделить множество розовых акцентов, которые разместились на креслах, панели управления и центральной консоли. Мультимедийная установка Citroen Connect Box получила фирменную навигацию и достаточное количество сервисов облачного хранения.

Для водителя предусмотрен целый комплекс защитных систем. Под капотом Citroen C3 Elle разместились агрегаты PureTech с отдачей 82 и 110 л.с. Они работают в паре с 6-скоростной АКПП.