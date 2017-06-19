Мотоциклы "Урал" покоряют зарубежные рынки

Легендарные мотоциклы "Урал" с коляской покоряют зарубежные рынки, на что обратили внимание отечественные журналисты. Производством этих "железных коней" занимается Ирбитский завод.

На данный момент предприятие выпускает пять моделей мотоциклов "Урал" с коляской. Из-за немалой стоимости, эти машины небольшими тиражами продаются в России, а на экспорт отправляется 90% байков. Стоимость российских мотоциклов в США и Европе составляет 14 000 долларов.

В советское время мотоциклы "Урал" были востребованы в СССР, но в 90-е годы кризис существенно уменьшил спрос на эти машины. На фоне этого производитель стал искать покупателей своей продукции за рубежом. Благодаря этому теперь о российских мотоциклах знает весь мир.

На данный момент в мире практически не осталось предприятий, которые выпускают мотоциклы с колясками. Одним из них является Ирбитский завод, на котором легендарные "Уралы" производятся уже 70 лет. В свои лучшие годы предприятие выпускало по 50 000 мотоциклов в год.

В 1993 году Ирбитский завод договорился о сотрудничестве с американским дилером. Чтобы успешно продавать мотоциклы за рубежом, предприятию пришлось заменить некоторые комплектующие российского производства на иностранные детали, что повысило качество продукции. Кроме того, мотоциклы пришлось усовершенствовать в плане оснащения, конструкции и внешнего вида.