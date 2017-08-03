Электрокроссовер Tesla Model X отбуксировал многотонный грузовик Volvo

В интернете обнародовали необычное видео, на котором электрический кроссовер Tesla Model X взял на буксир многотонный большегруз Volvo, застрявший на заснеженной дороге. Сообщается, что видео сняли в американском штате Северная Каролина, а ролик выложил один из пользователей соцсети Facebook Кайл Коннер.

На Facebook обнародовали ролик, при рассмотрении которого можно судить о буксировочных параметрах полностью электрического кроссовера Tesla Model X. Электрокар начал буксировать грузовик Volvo и успешно вывел тягач из снега. Следует сказать, что в настоящее время в северо-восточной части США свирепствует снежная буря.

Как сообщают инженеры Tesla, кроссовер Model X может отбуксировать 2 268 кг, а вес равномерно распределяется на все оси колес. Сообщается, что масса грузовика больше рекомендуемого предела. Tesla Model X P100D оснащен двумя электродвигателями с общей производительностью 775 л.с. До первой «сотни» электрокар разгоняется за 3,1 секунды.