В Калифорнии к 2040 году собираются запретить продажу машин с ДВС

Один из депутатов Законодательного собрания американского штата Калифорния, Фил Тинг, разработал законопроект, согласно которому, в регионе должны запретить использование машин, оборудованных дизельными и бензиновыми ДВС. Такое постановление начнет действовать с 1 января 2040 года.

Законопроект получил название «Закон о чистых автомобилях 2040» и собирается запретить государственную регистрацию машин с большим числом выбросов вредных веществ. Законопроект предусматривает использование электромобилей и гибридов, а вот авто с ДВС попадут под запрет.

Новый закон предписывает запрет на выбросы разных загрязнителей в любом режиме. Но такое новшество не затронет машины коммерческого сегмента массой больше 4 535 кг и авто, прошедшие регистрацию в иных штатах.

Калифорния не первая, кто хочет отказаться от автомобилей с ДВС. Китайские власти уже давно подумывают об этом и намерены запретить ДВС на протяжении следующих 20 лет.