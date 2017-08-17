Фотошпионы запечатлели обновленный электрохэтчбек Renault Zoe

Обновленный полностью электрический хэтчбек Renault Zoe для автомобильного рынка Индии будет представлен публично в рамках выставки Auto Expo в 2018 году, но фотошпионы уже заметили модель без камуфляжа. Стоит отметить, что новинка не получила кардинальных новшеств во внешности и придерживается эволюционного подхода к дизайну.

На страницах индийского автомобильного издания Motor Beam появились свежие шпионские фото нового электрического хэтчбека Renault Zoe. Судя по фото, новинка получила незначительный рестайлинг и теперь оснащается пересмотренной оптикой и несколько увеличенным логотипом бренда Renault на передней части кузова.

Ожидается, что публичная премьера Renault Zoe состоится в рамках выставки Auto Expo в Индии в 2018 году. Новинка получит внушительный запас хода в 400 километров, что довольно неплохо для компактной модели. При наличии специального устройства зарядить батарею на 80% станет возможно за 65 минут, а при использовании бытовой розетки показатель увеличится до 8-9 часов.

Предыдущий Renault Zoe оснащался литий-ионным блоком ёмкостью в 22 кВт/ч, в то время как новинка получит аккумулятор на 41 кВт/ч. Ожидается, что в 2018 году свои электрокары для Индии представят такие бренды как Mahindra, Tata, Nissan, Hyundai и BMW, ведь страна уже до 2030 года планирует серьёзно ограничить использование автомобилей с ДВС.