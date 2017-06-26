Panasonic покажет на CES-2018 концепт собственной разработки

Японская технологичная компания Panasonic собирается показать на выставке потребительской электроники CES свой новый концепт. О машине пока нет никаких данных, но есть обнародованные в сети фото.

Существует вероятность того, что это может быть модель беспилотного электрического шаттла либо стенд для демонстрации технологий компании. Подобный прототип Panasonic показал на CES в 2016 году.

Раньше обнародовали информацию, что инженеры Panasonic займутся разработкой автопилота. В исследовательском центре цифрового производителя уже сконструировали для него чип, при помощи которого можно обрабатывать изображения и поступающие данные с ультразвуковых индикаторов. Внедрение автопилота в серийное производство намечено на 2022 год.

Эксперты компании считают, что данные разработки имеют перспективу в развитии бизнеса. Планируется увеличение выручки от их продажи до 22 000 000 000 долларов.