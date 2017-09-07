Кроссовер Nissan X-Trail получит гибридный вариант в 2018 году

Для авторынка Китая будет представлена гибридная комплектация Nissan X-Trail. Кроссовер оснастят не родной силовой установкой, а позаимствуют мотор у Mitsubishi Outlander PHEV.

Согласно заявлению производителя, Nissan X-Trail PHEV оснастят двухлитровым атмосферником, который генерирует до 121 «лошади» и работает на бензине. Также кроссовер получит по одному электродвигателю на каждую ось производительностью до 86 «лошадей», и литий-ионные аккумуляторы.

Технические характеристики гибридной комплектации Nissan X-Trail не раскрыли. Однако оригинальный Outlander PHEV способен преодолевать до 800 км, а только на электромоторах - до 55 км. При этом расход топлива достигает 4,95 литра на 100 км.

На сегодняшний день на рынке Китая можно приобрести обновленный кроссовер Nissan X-Trail, который получил спортивное исполнение рулевого колеса и переработанную панель приборов. Кроме того, модель получила инновационный круиз-контроль, а также систему, контролирующую полосу движения.