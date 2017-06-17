Новый седан Audi A6 покажут на Женевском автосалоне

Немецкая машиностроительная компания Audi, являющаяся частью структуры концерна Volkswagen, намерена презентовать новый седан Audi A6 на мотор-шоу в Женеве в марте 2018 года. Интересен тот факт, что рекламу для модели снимут начинающие режиссеры.

Нужно сказать, что недавно Audi анонсировала проведение конкурса Reveal the A6, в рамках которого молодые дарования должны снять видео о новинке. Создатели шести лучших фильмов отправятся в Ингольштадт 15 января нынешнего года, где им покажут тест-драйв модели и поведают о её специфике.

В дальнейшем режиссерам выдадут по 15 000 евро для съемок короткометражных промо-видео. Лучшие из них увидят гости Женевского автосалона, где и планируется показать Audi A6.

Вероятно, что в салоне новинки появится электронная панель управления размером 12,3 дюйма и 8-дюймовая мультимедийная установка. В моторном отсеке модели расположится 6-цилиндровый 3-литровый агрегат с отдачей 340 л.с.