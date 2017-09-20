McLaren в 2017 году побил новый рекорд глобальных продаж

Британский премиальный бренд McLaren в 2017 году смог реализовать 3 340 новых спорткаров, что является новым рекордом продаж за 12 месяцев. В 2016 году владельцами автомобилей от McLaren стали 3 286 клиентов во всем мире.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, в 2017 году компания McLaren реализовала во всем мире 3 340 новых спорткаров, что является новым рекордом годовых продаж в истории бренда. Представители компании рассказали, что добиться таких результатов удалось прежде всего благодаря высокому спросу на новый McLaren 720S – новинка за первые шесть месяцев 2017 года реализовалась большим тиражом, чем её предшественник за весь 2016 год.

Сообщается, что самыми популярными моделями бренда кроме McLaren 720S по-прежнему остаются 570S, 570S Spider, 570GT и 540C – на долю этих моделей суммарно выпало 2 119 продаж, в то время как один только 720S разошелся тиражом в 1 221 автомобиль.

Крупнейшим рынком для McLaren остаётся Северная Америка, которая занимает долю в 37% от всей реализации бренда. До 2022 года McLaren обещает презентовать 12 новых и обновленных моделей, что закрепит позиции бренда на мировом рынке. Одной из главных новинок станет находящийся в разработке гиперкар, который пока носит кодовое название BP23.