Российский художник представил свое видение суперкара Lamborghini Forsennato

Современные автомобили итальянской машиностроительной компании Lamborghini постепенно снабжают более агрессивным оформлением, следовательно, в обозримом будущем аудитории представят что-то еще более интересное. Российский художник Дмитрий Лазарев сделал попытку изобразить новый концепт Lamborghini Forsennato.

Автор рендера рассказал, что на разработку прототипа потратил около года, однако сообщается, что такой срок довольно высок для рендера. Новинка вобрала в себя все лучшее от разных моделей бренда, в числе которых стоит назвать Lamborghini Miura, Lamborghini Aventador и Lamborghini Veneno.

Передняя половина кузова Lamborghini Forsennnato имеет достаточно хищный дизайн, интересный нескольким большими воздухозаборниками, угловатым капотом и зауженными светодиодными фарами. На боковой части расположились рельефные двери и компактные боковые стекла.

Подкапотное пространство отделали карбоном. По мнению создателя рендера, авто оснастят 1000-сильным гибридом.