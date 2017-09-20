В сети появились первые «живые» снимки суперкара McLaren Senna

Официальная презентация суперкара McLaren Senna прошла в декабре в режиме онлайн: компания публиковала обработанные снимки. Теперь в сети появились первые «живые» фото новинки.

Суперкар McLaren Senna будут выпускать ограниченным тиражом. Новый автомобиль назвали в честь Айртона Сенны, трехкратного победителя Формулы-1. Живые снимки представили черный спорткар, а не оранжевый.

Автопроизводитель McLaren выпустит всего 500 новыъ суперкаров Senna. Кроме того, представители компании заявили, что все средства, полученные за автомобили, направят на благотворительность. Суперкар будут предлагать за 750 000 фунтов, а производство новинки намечено на 2018 год.

Аэродинамика лимитированного McLaren Senna была идеально проработана: авто получило особый диффузор и сплиттер, большое заднее антикрыло, а также расширенные воздухозаборники.

McLaren Senna оснастили битурбированным двигателем V8 объемом 4 литра мощностью 800 «лошадей» при моменте силы в 800 Нм. Суперкар весит всего 1 198 кг благодаря элементам из карбона: большая часть внешних запчастей, а также деталей салона.