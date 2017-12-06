Эксперты назвали наиболее яркие авто из новогодних фильмов

В честь новогодних праздников специалисты занялись созданием рейтинга авто, на которых перемещались персонажи новогодних кинолент. В перечень попали отечественные и иностранные кинокартины.

В советской комедии «Джентльмены удачи» впервые засветился ГАЗ-2401 «Волга». Помимо того, в этом фильме зрители могли заметить серо-красный автобус ЛиАз-677, который тогда только начал ездить по Москве. Одним из наиболее запомнившихся авто в фильме выступил УралЗиС-355М.

Также вспоминается еще и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», в котором Ипполит на рыжем ВАЗ-2103 начал дрифтовать по льду.

Еще одним хитом Нового года считается американская комедия «Один дома». В ней злоумышленники Гарри и Марв грабят опустевшие дома и перемещаются на Dodge Ram Van. Нельзя не указать еще и на хэтчбэк Plymouth Horison, на котором доставляли пиццу и регулярно сбивали статую у входа.

В следующей части «Один дома», главный герой Кевин проехался на Checker Marathon Taxi. В этой же части персонаж катался на лимузине Lincoln Town Car. В список попал еще и большегруз Frieghtliner Classic красного цвета, замеченный в рекламе.