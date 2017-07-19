Появились новые подробности об электрокаре Rolls-Royce

Британский люксовый бренд Rolls-Royce планирует сделать свою модельную линейку более современной и экологичной – ранее разработчики отказались от гибридных технологий и приняли решение представить клиентам полноценный электрокар с большим запасом хода. На страницах британских изданий появилась новая информация о «зелёной» новинке от Rolls-Royce.

Питер Шварценбауэр, член правления BMW Group, во время общения с журналистами британских изданий рассказал, что компания Rolls-Royce уже сейчас имеет некоторые наработки в области полностью электрического транспорта. Топ-менеджер отметил, что создание электрокара от Rolls-Royce станет возможным при поддержке инженеров BMW, которые имеют больший опыт в данной сфере.

Кроме того, господин Шварценбауэр отметил, что электрокар потребует разработки совершенно новой модельной платформы, так как алюминиевое шасси с нового поколения Rolls-Royce Phantom не совсем подходит для этих целей. Наряду с этим руководитель не исключил существенной переработки платформы Phantom.

Компания Rolls-Royce проводит переговоры с заинтересованными в электрокарах клиентами, которые желают получить запас хода не менее чем в 600 километров. Кроме того, электрокар должен получить некоторые визуальные отличия от классических моделей, но новшества в дизайне не станут кардинальными.