Представлен ТОП-5 автомобилей в России ценой до 100 000 рублей

Отечественные эксперты решили выяснить, насколько богат вторичный рынок транспорта в России на предложения ценой не выше 100 000 рублей. Оказалось, таких машин с пробегом немало продается в РФ. Это позволило специалистам сформировать ТОП-5 таких автомобилей.

Первое место в ТОП-5 досталось хорошо знакомой многим автомобилистам Daewoo Nexia. В России не составит труда найти эту машину на вторичном рынке по цене до 100 000 рублей. При этом перепродаются Daewoo Nexia как старого выпуска, так и те, что сошли с конвейера в 2011 году. За 100 000 рублей можно найти не "гнилую" и вполне на ходу Daewoo Nexia.

Вторая позиция в ТОП-5 досталась субкомпактному седану Chevrolet Lanos. На вторичном авторынке России имеется множество предложений по продаже этой модели стоимостью до 100 000 рублей. Также как и в случае с Daewoo Nexia, вполне реально найти не "гнилой" Chevrolet Lanos, выпущенный в 2005-2008 годах. Машина неприхотлива, проста в ремонте и вынослива.

Замыкает тройку лидеров маленький Ford Focus первой генерации. Этот автомобиль сложнее найти на вторичном рынке России, да и состояние у него может быть плачевным. Тем не менее, эксперты утверждают, что старый Ford Focus еще можно найти в РФ по цене до 100 000 рублей, да так, чтобы первое время не тратиться на ремонт.

На четвертом и пятом местах рейтинга ТОП-5 расположились Mazda 323 и Mazda 626. Эксперты советуют быть осторожнее при покупке этих машин. Они имеют приятную внешность, но в хорошем состоянии найти в России подержанные Mazda 323 и Mazda 626 очень сложно.