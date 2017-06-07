Fisker представит в Лас-Вегасе на CES-2018 электромобиль Emotion

Американская компания Fisker намерена привезти на выставку потребительской электроники CES-2018 свой новый стильный электромобиль Emotion. Мероприятие запланировано пройдет в Лас-Вегасе.

Творение инженеров Fisker должно составить достойную конкуренцию электрокару Tesla Model S. Интересен тот факт, что машина получила модное внешнее оформление и хороша тем, что ее оснастили функцией быстрой зарядки аккумуляторов.

Более детальные характеристики нового электромобиля Fisker Emotion пока держатся в секрете. Сообщается, что его дальность хода составит 643 км при полностью заряженной аккумуляторной батарее. Предельная скорость авто ограничивается электроникой и составляет 259 км/ч. В США цена автомобиля достигнет 129 900 долларов, что эквивалентно почти 7 000 000 рублей. Дата начала продаж еще неизвестна.