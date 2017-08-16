В сеть попали шпионские фото нового хэтчбэка Hyundai

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai продолжает заниматься созданием своего нового хэтчбэка. Об этом можно узнать из обнародованных в сети шпионских фотоснимков, сделанных в ходе тест-драйва новинки.

Шпионские фото нового хэтчбэка Hyundai в сеть выложили индийские специализированные издания. Инсайдеры отмечают, что грядущий ситикар предназначен только для авторынка Индии. Информация о появлении новинки на других рынках пока держится в секрете.

Новинка от Hyundai станет бюджетным авто, а в модельном ряду марки расположится между Hyundai Eon и Hyundai Grand i10. В настоящее время название автомобиля тоже покрыто завесой тайны. Однако ряд экспертов высказали мнение, что возможно в Hyundai решили возродить наименование Santro. Такой хэтчбэк продавался в Индии в период с 1998 по 2004 годы.

Характеристики новинки пока неизвестны. Ее дебют ожидается на выставке Auto Expo в феврале 2018 года. Под капотом могут появиться бензиновые моторы объемами 1,0 и 0,8 л.