Преемник водородного кроссовера Hyundai ix35 Fuel Cell дебютирует 8 января

Инженеры корейской машиностроительной компании Hyundai продолжают трудиться над новым водородным кроссовером, занимаясь его подготовкой к публичной презентации, которая состоится 8 января. Новинка должна прийти на смену Hyundai ix35 Fuel Cell.

Отмечается, что официальный дебют новинки должен пройти на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в январе нынешнего года. Вместе с анонсом новинки в сети появился и тизерный видеоролик.

Под капотом кроссовера разместится двигатель, работающий на водородных топливных элементах, с производительностью 163 лошадиные силы. Дальность хода авто с полностью заправленными баками составит 580 км. Массовый вариант новинки снабдят комплексом защитных систем Advanced Driver Assistance System, в составе которого числятся круиз-контроль, опция распознавания пешеходов, помощник экстренного торможения и полуавтономное управление.

Эксперты прогнозируют, что на CES покажут сразу серийную версию водородного автомобиля. Он ориентирован прежде всего на европейский, североамериканский и китайский авторынки.