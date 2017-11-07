Volkswagen подтвердил выход кроссовера T-Cross в 2018 году

Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen собирается вывести на рынок свой небольшой кроссовер Volkswagen T-Cross к концу нынешнего года. Такие сведения автопроизводитель подтвердил, выложив в сеть видеотизер.

Сообщается, что выпущенный новый видеоролик показывает наиболее важные планы бренда в 2018 году. Но на ролике не сообщают место и время презентации новинки. Как считают эксперты, новый Volkswagen T-Cross может дебютировать в начале или весной нынешнего года на Женевском мотор-шоу. Новинку построят на архитектуре Volkswagen Breeze, выпущенной в 2016 году.

Массовая модификация будет отличаться от концепта отсутствием крыши из мягких материалов. Внешность авто исполнят в духе современных авто немецкой марки. Кроссовер создадут на укороченной версии платформы MQB. Вероятно, машину предложат в кузове с двумя цветами.