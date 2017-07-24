В США начнут сборку "Элеоноры" из фильма "Угнать за 60 секунд"

В США начнется выпуск маслкаров Eleanor Mustang Fastback. Эти машины будут собираться в полном соответствии с оригинальной "Элеонорой" из кинофильма "Угнать за 60 секунд". Стоимость точной лицензированной копии легендарного автомобиля составит 189 000 долларов (примерно 10 810 000 рублей).

Производством "Элеоноры" займется компания Fusion Motor. Ее руководству удалось получить право на лицензионное копирование маслкара Eleanor Mustang Fastback. Фильму "Угнать за 60 секунд" уже почти два десятка лет, но "Элеонора" до сих пор остается одним из самых узнаваемых автомобилей в мире, а в США эта машина является чуть ли не предметом поклонения.

Представители компании Fusion Motor рассказали, что прообразом модели Eleanor Mustang Fastback, которая в скором времени станет на конвейер в США, стал оригинальный маслкар Ford Mustang Fastback 1967 года. Невзирая на то, что речь идет о классическом транспорте, новые "Элеоноры" обзаведутся современной светодиодной оптикой, многорычажной задней подвеской, дифференциалом ограничения трения, тормозами Wilwood, климатической установкой, стереосистемой, модулем Bluetooth и так далее.