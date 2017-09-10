Эксперты протестировали новый УАЗ «Профи» в зимних условиях

Не так давно российская компания «УАЗ» представила новый коммерческий грузовик УАЗ «Профи», который имеет грузоподъёмность в 1 500 килограммов и позиционируется как прямой конкурент популярной «ГАЗели». Специалисты российских автомобильных изданий уже успели провести первые тест-драйвы ульяновской новинки.

Не секрет, что за последние 11 месяцев 2017 года продажи компании «УАЗ» на российском рынке уменьшились на 13%, поэтому руководство бренда приняло решение вывести на рынок недорогой коммерческий грузовик, который может составить конкуренцию «ГАЗели». Не удивительно, что из-за бюджетного ценника новинка получилась довольно простой.

Новый УАЗ «Профи» приводится в движение 2,7-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 150 лошадиных сил. Многие российские автолюбители были недовольны отсутствием более экономичной дизельной версии. Грузоподъёмность модели составляет 1 500 килограммов.

По итогам первого тест-драйва российские журналисты выяснили, что новый грузовик обладает высокой динамикой, которая при загрузке 900 килограммов существенно снижается. Также версия модели с моноприводом огорчила внедорожными характеристиками. В целом модель получила положительные отзывы, но разработчикам следует устранить «детские болезни» новинки.