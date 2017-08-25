«АвтоВАЗ» поднял цены на все модели LADA с начала 2018 года

С Нового года компания «АвтоВАЗ» подняла цены на всю свою модельную линейку. В среднем стоимость автомобилей LADA в России увеличилась на 15 000 рублей.

С 1 января 2018 года седан LADA Vesta подорожал во всех комплектациях. В «базе» такой автомобиль с 1,6-литровым мотором с учётом акций предлагается по цене в 569 900 рублей, тогда как в минувшем году его можно было купить за 554 900 рублей.

Универсал LADA Vesta SW в исполнении Comfort тоже прибавил в цене на 15 000 рублей и теперь обойдётся в 770 900 рублей. Стоимость самой дорогой модификации Luxe/Prestige выросла сразу на 19 000 рублей или до 823 900 рублей. Вне зависимости от версии, LADA Cranta стала дороже на 10 000 рублей. Так, за седан теперь просят от 399 900, за лифтбек – от 424 900 рублей. Спортивная Granta доступна как минимум за 544 900 рублей.

Аналогичную прибавку к ценнику получила LADA Kalina: за хэтчбек придётся отдать 450 600, а за универсал – 465 200 рублей. «Внедорожная» и спортивная модификации стоят 535 800 и 566 900 рублей соответственно. Седан LADA Priora отныне обойдётся от 414 900 рублей.

Цена LADA Xray в начальной комплектации Optima увеличилась до 614 900 рублей. Универсал LADA Largus подорожал до 544 900 рублей, фургон – до 514 900, а кросс-модификация – до 689 900 рублей. Ценники LADA 4x4 в зависимости от версии прибавили от 8 000 до 16 000 рублей.