Автомобили с АКПП в России в 2017 году стали популярнее машин с МКПП

Исследование аналитиков агентства "АВТОСТАТ" показало, что автомобили с АКПП в России популярнее машин с МКПП. По данным специалистов, в минувшем году каждая вторая новая машина, купленная в РФ, была оснащена автоматической коробкой передач. При этом эксперты подчеркнули, что брали в счет не только автомобили с традиционной АКПП, но и машины с роботизированной трансмиссией и вариатором.

Аналитики уточнили, что в 2017 году 54% реализованных в России новых машин были укомплектованы АКПП. В сравнении с результатом 2016 года, данная цифра выросла на 2,5%. Это значит, что предыдущие два года транспорт с автоматической трансмиссией был в РФ популярнее машин с МКПП.

В России с АКПП продается множество моделей, в том числе KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Эти автомобили являются бестселлерами в РФ, и именно их можно считать виновниками того, что в стране фиксируется рост спроса на транспорт с автоматической коробкой передач.

До 2014 года в России постепенно рос спрос на автомобили с АКПП. Тем не менее, в 2015 году продажи машин с автоматической трансмиссией в РФ составляли 48% от общего результата авторынка. В 2016 году машины с АКПП впервые "обогнали" автомобили с МКПП в России с показателем в 51,3% рынка.

В России автомобилем с АКПП №1 остается KIA Rio. На втором месте располагается седан Hyundai Solaris. Замыкает тройку лидеров самый продаваемый кроссовер в стране Hyundai Creta. Четвертое место занимает паркетник Toyota RAV4, а на пятом месте расположился седан Toyota Camry.