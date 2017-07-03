Опубликован ТОП-10 самых дешевых машин в России

Многие автопроизводители с начала нынешнего года подняли цены на свою продукцию. В связи с этим эксперты решили вспомнить о самых доступных автомобилях, предлагаемых на российском рынке, и составили соответствующий рейтинг.

Первое место, как и ранее, занимает седан LADA Granta в комплектации Standard. Россияне могут приобрести такой автомобиль всего за 399 900 рублей, что и делает его самой популярной моделью у себя на родине. На втором месте расположился седан LADA Priora с ценником от 414 900 рублей. СМИ неоднократно писали, что производство этой модели может прекратиться в ближайшем будущем, однако пока компания «АвтоВАЗ» официально не подтвердила такую информацию.

На третьей позиции оказался ещё один российский автомобиль – лифтбек LADA Granta. Чтобы стать владельцем такой машины без пробега потребуется как минимум 424 900 рублей. Далее разместился узбекский хэтчбек Ravon R2 по цене от 439 000 рублей. ТОП-5 самых бюджетных моделей в РФ замкнул седан Datsun on-DO стоимостью от 444 000 рублей.

Вторая половина рейтинга представлена такими моделями, как Ravon Nexia (449 000 рублей), седан LADA Kalina (450 600 рублей), Brilliance H230 (459 900 рублей), универсал LADA Kalina (465 200 рублей) и седан Renault Logan, доступный для российских автолюбителей как минимум за 479 000 рублей.