В России растет количество ДТП из-за неисправных автомобилей

Согласно данным ГИБДД МВД России, в 2017 году на дорогах России произошло 5 800 дорожных аварий, виновники которых передвигались на неисправных автомобилях. Правоохранители уверены, что такая тенденции появилась из-за того, что россияне начали экономить на ремонте машин.

Представители пресс-службы УГИБДД МВД России сообщили, что за первые 11 месяцев 2016 года на дорогах России произошло 4 900 аварий из-за использования неисправных автомобилей. В 2017 году количество аналогичных дорожных инцидентов составило более 5 800 единиц, что говорит о росте сразу на 18,5%.

Кроме того, в авариях из-за использования неисправных автомобилей в 2017 году ранения различной степени тяжести получили 8 700 человек, что также говорит о росте отрицательной тенденции на 20%.

Сергей Ефремов, руководитель Всероссийского союза автостраховщиков, во время общения с журналистами заявил, что аварии происходят прежде всего из-за неисправностей в рулевого управления. Также господин Ефремов отметил, что очень часто автовладельцы экономят на обслуживании своих машин.