Кроссовер Porsche Macan претерпит обновление в апреле

Немецкие машиностроители планируют обновление кроссовера Porsche Macan. Его "освеженная" версия будет представлена в апреле текущего года. Автомобиль уже побывал на тестах, о чем свидетельствуют шпионские фотографии и видео, показанные порталом Autocar.

Судя по шпионским материалам, обновленный кроссовер Porsche Macan не получит революционных изменений во внешности. На испытаниях были закамуфлированы фары и задние фонари вседорожника, а значит, их ждет рестайлинг. Кроме того, автомобиль получил светодиодную горизонтальную полосу на багажной двери, что потребитель уже видел на модели Porsche Panamera второй генерации. В некотором смысле обновленный Porsche Macan станет похож на новый Porsche Cayenne.

Силовую линейку обновленного Porsche Macan представят бензиновые установки объемом 2,9 и 3,0 литра. Кроме того, автомобиль выйдет на рынок в гибридном исполнении, с 3,6-литровым агрегатом и электродвигателем.

Для рынка РФ сейчас предусмотрен Porsche Macan с двухлитровой 252-сильной установкой, а также с бензиновым агрегатом объемом 3,0 литра тягой 340 или 360 л.с. Кроме того, в России продается топовый Porsche Macan с 3,6-литровым мотором мощностью 400 или 440 л.с., а также дизельная версия машины с 245-сильным агрегатом. Стоимость кроссовера в РФ составляет от 3 512 000 рублей.