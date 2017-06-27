Представлены тизеры электрического кроссовера KIA Niro EV

Южнокорейские машиностроители представили в глобальной сети тизеры электрического кроссовера KIA. Основой для автомобиля послужит гибридный KIA Niro, дебютировавший в 2016 году. Официально новый паркетник предстанет перед публикой 8 января в Лас-Вегасе, в рамках выставки потребительской электроники CES-2018.

Ожидается, что движущей силой электрического кроссовера KIA станет агрегат модели Hyundai Ioniq Electric. Его производительность составляет 120 л.с. С такой установкой кроссовер KIA сможет преодолевать без подзарядки расстояние примерно в 330 километров. Подробности нового паркетника пока не озвучиваются.

Напомним, гибридный кроссовер KIA Niro имеет в моторном отсеке 1,6-литровый бензиновый двигатель, взаимодействующий с электрическим агрегатом. Комбинированная установка машины производительностью 141 л.с. комплектуется шестискоростной трансмиссией. Автомобиль похож на концептуальный KIA Niro, дебютировавший в 2013 году во Франкфурте. Машина обзавелась спойлером, боковыми молдингами, 18-дюймовыми колесными дисками, аэродинамическим обвесом, расширенными колесными арками и вертикальными воздухозаборниками. В багажном отделении имеется 421 литр пространства.

Недавно корейцы заявили, что намерены разработать автомобиль на водородной тяге. Его представят в 2021 году. Для машины разработают совершенно новое шасси. Новинка получит запас хода в 800 километров.