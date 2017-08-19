Стартовал приём заказов на новый BMW M5 для США

Американское подразделение компании BMW запускает онлайн-конфигуратор для нового супер-седана BMW M5, минимальный ценник на который стартует с отметки в 102 600 долларов (6 053 000 рублей). Кроме того, баварские разработчики опубликовали тизерное видео, на котором «заряженная» новинка показывает себя в дрифте.

Согласно данным американских изданий, клиенты из Соединенных Штатов уже сегодня могут воспользоваться онлайн-конфигуратором для заказа нового «заряженного» седана BMW M5. Заказчики могут выбрать один из семи основных цветов кузова, а также один из четырех пакетов дополнений BMW Individual.

Отмечается, что новый седан уже в базовом исполнении имеет кожаный руль, а полная отделка салона кожей BMW Individual Full Merino Leather обойдётся в 5 000 долларов. Кроме того, за дополнительную плату салон BMW M5 украсят вставками из чёрного дерева или алюминия.

За 4 000 долларов новый седан может быть оснащен сидениями с массажем и вентиляцией, четырёхзонным климат-контролем, индукционным зарядным устройством для смартфонов и точкой доступа Wi-Fi.

Кроме того, разработчики опубликовали тизерное видео, которое демонстрирует способности BMW M5 в дрифте. В BMW отмечают, что дрифт на BMW M5 «отличается от всего, что автолюбители видели раньше».