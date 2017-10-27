Составлен ТОП-10 лучших новых моделей 2017 года в России

В 2017 году в России появилось много автомобильных новинок. Эксперты решили перечислить ТОП-10 лучших из них, и на первое место поставили модель LADA Vesta SW и ее кросс-версию LADA Vesta SW Cross.

Вышеназванные модели можно считать самыми важными новинками 2017 года в России, ведь они выпущены отечественным производителем, который вышел на новый уровень качества. Стоимость LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross составляет 639 900 и 755 900 рублей соответственно.

Второе место занимает британский люксовый кроссовер Range Rover Velar. Роскошный автомобиль может похвастаться самыми современными технологическими решениями, а также широкой силовой линейкой, в которую включены бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 180 до 380 лошадиных сил.

Третье и четвертое места в списке лучших автомобильных новинок 2017 года в России достались моделям KIA Rio и Hyundai Solaris. В минувшем году обе машины появились в РФ в новом поколении, чего ждали жители страны, ведь эти автомобили им полюбились по предыдущим генерациям.

Пятую позицию занял премиальный спорткар Lexus LC500. Машина может похвастаться не только динамичностью, но и комфортом, безопасностью и управляемостью. Движущей силой автомобиля является пятилитровая "восьмерка" тягой 477 л.с.

На шестом месте оказался вседорожный "француз" Peugeot 3008. В России он продается со 150-сильным 1,6-литровым агрегатом и АКПП. Также машина доступна с дизельным 2,0 HDi. Стоит кроссовер минимум 1 639 000 рублей. Также в ТОП-10 вошли BMW 5 G30, Changan CS75, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.