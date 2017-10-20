В США продается "чудовищный" маслкар Ford Mustang S197 2007 года выпуска. Речь идет о машине, на которую установили фары от Lotus Elise и задние фонари от седана Cadillac. Автомобиль активно обсуждается пользователями интернета, которые убеждены, что таким "монстром" можно пугать непослушную детвору.

Владельцем необычного маслкара Ford Mustang S197 является житель США по имени Карл Муйи. Стоит сказать, что далеко не каждому понравился тюнинг американца. Сам он признался, что ему хотелось изменить свой автомобиль до неузнаваемости. Очевидно, что энтузиаст перестарался.

Продаваемый в США Ford Mustang S197 получил самодельные кузовные панели, а на корме автомобиля красуются "плавники". Также в глаза сильно бросается передняя часть транспортного средства, которая не гармонирует с общей картиной машины.

Удивляет также и ценник переделанного Ford Mustang S197. Американец продает его всего за 5 995 долларов (примерно 353 000 рублей). Интерьеру автомобиля повезло оказаться нетронутым, а потому в нем сохранились хорошая кожаная отделка, спутниковое радио и так далее.