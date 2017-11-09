Landwind начала продажи клона кроссовера Mercedes-Benz GLA

Китайские машиностроители отличились очередным клоном, выведя на внутренний рынок компактный паркетник Landwind Xiaoyao. Данная модель очень похожа на премиальный Mercedes-Benz GLA. Ожидается, что его клон станет весьма популярным в КНР.

Дилеры в Китае уже получили первые экземпляры клона Mercedes-Benz GLA. Модель Landwind Xiaoyao продается в КНР за 90 000 юаней (796 000 рублей) в базовом исполнении. За максимальную комплектацию компактного паркетника придется выложить 140 000 юаней (1 238 000 рублей).

При габаритах 4439х1835х1560 миллиметров модель Landwind Xiaoyao имеет колесную базу размером 2700 мм. Движущей силой автомобиля является 1,5-литровая установка с турбонаддувом. Ее производительность составляет 163 л.с. Для агрегата предусмотрена шестискоростная механическая трансмиссия. Также он может комплектоваться бесступенчатым вариатором CVT. Машина будет продаваться исключительно с передним приводом, так как полный привод в последнее время перестал интересовать китайского потребителя.

Дилеры отмечают, что паркетник Landwind Xiaoyao похож на Mercedes-Benz GLA не только внешностью, но и оснащением. Китайская модель может похвастаться 18-дюймовыми колесными дисками, шестью эйрбэгами, климатической установкой, хорошей мультимедийной системой, панорамной крышей, кожаным салоном и так далее.