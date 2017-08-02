Перечислены самые выгодные для перепродажи автомобили

Маркетинговые фирмы Focus online и Bähr&FessForecasts разработали список наиболее выгодных для перепродажи авто из разных классов. Были представлены машины, которые в течение трех лет после покупки не сильно теряют цену на вторичном рынке.

Сегмент супермини возглавили Opel Karl 1.0 и Citroen C1 1.0 VTi68. Самыми выгодными для перепродажи моделями в сегменте мини стали Volkswagen Polo 1.0 и Dacia Sandero 1.0 SCe, а гольф-класс представили MINI Clubman 1.5 и Citroen C-Elysee 1.2.

В среднем классе выгодными будут Audi A5 2.0 TFSI Sportback и Opel Insignia 1.5 DIT Grand Sport. В бизнес-сегменте наименьше обесценивается Mercedes-Benz E 200Т, а в классе купе - BMW 218i.

В классе кабриолетов в лидеры вышли MINI Cooper и MINI One Convertible, а электромобилей – Opel Ampera-e и Renault Zoe.

Самыми выгодными для перепродажи в сегменте компактных SUV стали MINI One Countryman и Suzuki Vitara 1.6 VVT, среднеразмерных – Porsche Macan и Dacia Duster 1.6 ScE, крупных - Mercedes-Benz G 350 D и Hyundai Santa Fe 2.4 GDI. А фургоны представили Mercedes-Benz B 160 и Volkswagen Golf Sportsvan 1.2 TSI.