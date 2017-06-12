Фотошпионы раскрыли дизайн нового пикапа Ford Ranger

В распоряжении таиландского портала Headlightmag оказались снимки пикапа Ford Ranger, который впервые удалось запечатлеть в серийном кузове без камуфляжа. К настоящему моменту неизвестно, какие отличия получат азиатская и американская версии модели.

Ранее фотошпионам уже удавалось «засечь» новый Ford Ranger, однако во всех случаях автомобиль проходил тесты в маскировке. Свежие фото демонстрируют, что модификации пикапа для азиатских рынков будут иметь множество общих черт. Не исключено, что в США и Бразилии планируется продавать идентичные автомобили.

Отметим, что новинка утратила большую радиаторную решётку, характерную для нынешних грузовиков американской марки. Новый Ford Ranger обзавёлся передним бампером с крупными воздухозаборниками и противотуманными фонарями с темной окантовкой. В целом оптика модели стала напоминать фары внедорожника Ford Everest.

К сожалению, папарацци пока не удалось сфотографировать салон грядущего пикапа. Скорее всего, Ford Ranger получит под капот 2,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 173 лошадиные силы. Дизельная версия будет приводится в движение 2,2-литровым 160-сильным мотором. Презентация автомобиля, скорее всего, состоится в текущем месяце на автосалоне в Детройте.