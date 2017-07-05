Автобус-легенда Лиаз-677 выставлен в Музее московского транспорта

В Музее московского транспорта организовали выставку в честь 50-летия автобуса-легенды Лиаз-677. Серийное производство автобуса началось в 1967 году, всего было собрано 193 000 единицы.

Легендарным автомобиль стал из-за того, что с него началось стремительное развитие автобусов в Москве. В те времена модель была достаточно комфортной: высокий потолок, большие окна, АКПП, вместительность до 110 человек. Лиаз-677 разгонялся только до 70 км/ч, что идеально подходило для города.

Особенностью автобуса-легенды было трехместное сидение за водителем для детей. Лиаз-677 продолжал работать, даже после появления "Икарусов"-гармошек, и даже пережил их, поскольку последний экземпляр прекратил работу в 2000 году.

На данный момент в Музее московского транспорта выставлено четыре отреставрированных автобуса-легенды, которые расположились рядом с моделями ЗИЛ и ЗИС.