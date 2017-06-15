Мировые продажи авто впервые превысили отметку в 90 млн единиц

Американский автомобильный портал Wards Auto провел исследование, которое показало, что в 2017 году глобальные продажи транспорта составили более 90 миллионов машин. Это самый крупный показатель за всю историю мирового авторынка.

Эксперты Wards Auto отметили, что на повышение продаж автомобилей на мировом рынке в 2017 году повлияло несколько сильных факторов. Так, спрос на транспорт рос в связи с появлением различных кредитных программ, внедрением беспилотных технологий и так далее. На рост продаж на мировом авторынке повлияла Западная Европа, где жители региона стали активнее покупать машины. То же самое можно сказать о России, Бразилии.

Самым мощным драйвером продаж мирового рынка можно считать Китай. По словам экспертов, в 2017 году 25% реализованных автомобилей пришлось на КНР. Китайцы активно покупали автомобили всех классов, приноровились к минивэнам, отказывались от полноприводных моделей, а также показали себя самыми заинтересованными в электрокарах клиентами в мире. И если на востоке авторынок стремительно рос, то на западе наблюдалась обратная картина. Эксперты Wards Auto отметили, что североамериканский рынок в 2017 году потерял часть продаж в сравнении с 2016 годом.