Проходимый внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 застрял в Альпах

Самый проходимый внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 испытали в Итальянских Альпах. В соцсети Instagram пользователь Greb B. опубликовал видео, где шестиколесный автомобиль застрял в снегу.

В Итальянских Альпах проводили испытания самого проходимого Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 по неудобным и занесенным снегом трассах. В ходе тестирований авто застряло в снегу, а чтобы его вытащить понадобился гусеничный ратрак, который с трудом справился с задачей.

Внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 оснастили бензиновым двигателем объемом 5,5 литра, который генерирует до 544 «лошадей» при моменте силы в 760 Нм. Трансмиссию дополнила коробка-автомат на семь скоростей.

Шестиколесный внедорожник представили в 2013 году, а в 2015-м его сняли с производства. Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 способен забираться вверх по вертикальной дороге, а также преодолевать ямы менее метра глубиной.